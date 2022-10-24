Джонсон заявил, что не будет участвовать в выборах нового премьер-министра Великобритании
09:00 24.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не будет выставлять свою кандидатуру на пост лидера правящей Консервативной партии и главы правительства после отставки Лиз Трасс.
«Я думаю, что у меня хорошие шансы привести Консервативную партию к победе на [всеобщих] выборах в 2024 году, — говорится в опубликованном в воскресенье вечером заявлении Джонсона. — Есть большая вероятность, что я был бы успешен на [партийных] выборах среди членов Консервативной партии и что я мог бы вернуться на Даунинг-стрит в пятницу (28 октября — прим. ТАСС). Но в течение последних дней я, к сожалению, пришел к выводу, что это просто будет неправильно».
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