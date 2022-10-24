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НОВОСТИ

США, Британия и Франция не поверили предупреждениям РФ о применении Киевом «грязной бомбы»

09:05 24.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Внешнеполитические ведомства Великобритании, США и Франции не считают обоснованными предупреждения российской стороны о возможности применения Киевом так называемой грязной бомбы. Об этом говорится в совместном заявлении трех стран, распространенном в воскресенье Госдепартаментом.

Главы дипведомств трех государств выразили «неизменную поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины». Они также заверили, что намерены «поддерживать усилия Украины по защите своей территории столько, сколько потребуется».

«Ранее сегодня министры обороны трех наших стран говорили с министром обороны России Сергеем Шойгу по его запросу. Наши страны ясно дали понять, что они отвергают очевидно ложные утверждения о том, что Украина готовится применить „грязную бомбу“ на своей территории», — говорится в документе. «Мы также отвергаем любые предлоги для эскалации со стороны России», — отмечается в заявлении. Руководители дипведомств Великобритании, США и Франции также «обсудили приверженность дальнейшему предоставлению военной и экономической помощи Украине и украинцам, а также гуманитарного содействия».

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