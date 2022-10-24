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НОВОСТИ

Товарооборот РФ и Китая в январе — сентябре вырос на 32,5%, до $136,08 млрд

10:05 24.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Товарооборот России и Китая в январе — сентябре вырос в годовом исчислении на 32,5%, достигнув 136,08 млрд долларов. Об этом сообщило в понедельник Главное таможенное управление КНР.

Как следует из опубликованных данных, экспорт из Китая в РФ за девять месяцев увеличился на 10,3% и составил около 52,24 млрд долларов. Импорт российских товаров и услуг вырос на 51,6%, до 83,84 млрд долларов.

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