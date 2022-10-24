В восьми регионах Украины ограничат энергопотребление
12:05 24.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Национальная энергетическая компания Украины «Укрэнерго» приняла решение ограничить энергопотребление в ряде регионов страны, в том числе в городе Киеве, Киевской, Харьковской и Сумской областях. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе компании.
«Для поддержки стабильной работы энергосистемы диспетчерский центр „Укрэнерго“ вынужден ввести временное контролируемое ограничение потребления электроэнергии в Харьковской, Полтавской, Сумской областях», — говорится в сообщении телеграм-канала компании.
В пресс-службе подчеркнули, что самые серьезные ограничения будут в Киеве и Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях.
«Это поможет снизить нагрузку на электросети и даст энергетикам время для ремонта поврежденного <…> оборудования», — пояснили в «Укрэнерго».
НОВОСТИ
- 13:10 24.10.2022
- Суд ликвидировал Церковь последнего завета
- 13:05 24.10.2022
- В Москве выявлено 555 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 13:00 24.10.2022
- Цена газа в Европе опустилась ниже $1 000 за 1 тыс. куб. м впервые с 14 июня
- 12:53 24.10.2022
- Мэр Собянин: Более шести тысяч семей мобилизованных получили помощь в Москве
- 12:32 24.10.2022
- В России выявили 7 329 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 12:20 24.10.2022
- С 17 февраля ВС Украины выпустили в направлении ДНР почти 80 тысяч боеприпасов
- 12:00 24.10.2022
- Мобилизацию на Украине продолжат, повестки придут всем мужчинам до 60 лет — военком Киева
- 11:32 24.10.2022
- Команда Трампа разрабатывает стратегию оспаривания итогов выборов в Конгресс — СМИ
- 11:20 24.10.2022
- Отказ техники и ошибка экипажа являются основными версиями крушения Су-30 в Иркутске — СК
- 11:20 24.10.2022
- Киев должен сам решить, когда приступить к переговорам с РФ — глава Евросовета
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать