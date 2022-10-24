В восьми регионах Украины ограничат энергопотребление

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Национальная энергетическая компания Украины «Укрэнерго» приняла решение ограничить энергопотребление в ряде регионов страны, в том числе в городе Киеве, Киевской, Харьковской и Сумской областях. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе компании.

«Для поддержки стабильной работы энергосистемы диспетчерский центр „Укрэнерго“ вынужден ввести временное контролируемое ограничение потребления электроэнергии в Харьковской, Полтавской, Сумской областях», — говорится в сообщении телеграм-канала компании.

В пресс-службе подчеркнули, что самые серьезные ограничения будут в Киеве и Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях.

«Это поможет снизить нагрузку на электросети и даст энергетикам время для ремонта поврежденного <…> оборудования», — пояснили в «Укрэнерго».