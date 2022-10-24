ВС РФ поразили 4 пункта управления ВСУ — МО РФ

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы РФ в ходе спецоперации поразили 4 пункта управления ВС Украины. Об этом в понедельник заявил официальный представитель МО РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены четыре пункта управления ВСУ в районах населенных пунктов Степовая Новоселовка Харьковской области, Давыдов Брод, Андреевка Херсонской области, Оленовка Николаевской области, 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 174 районах. В районе населенного пункта Двуречная Харьковской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ», — сказал он.