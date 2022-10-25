Решение о том, кто будет представлять РФ на саммите G20 пока не принято - Песков
19:25 25.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Так он ответил на вопрос, может ли российскую делегацию возглавить премьер-министр РФ Михаил Мишустин, если глава государства Владимир Путин не поедет на саммит. «Решение пока не принято», — пояснил представитель Кремля.
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