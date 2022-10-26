РФ в ходе учений отработала нанесение массированного ядерного удара — Шойгу
15:00 26.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия в ходе учений стратегических ядерных сил отработала нанесение массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника. Об этом заявил в среду в эфире «Россия-24» министр обороны России Сергей Шойгу.
«Товарищ верховный главнокомандующий, в соответствии с планом подготовки ВС РФ под вашим руководством проводится тренировка по управлению ВС РФ в ходе которой будут отработаны задачи нанесения массированного ядерного удара стратегическими ядерными силами в ответ на ядерный удар противника», — сказал он в докладе президенту России Владимиру Путину.
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