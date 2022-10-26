РФ в ходе учений отработала нанесение массированного ядерного удара — Шойгу

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия в ходе учений стратегических ядерных сил отработала нанесение массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника. Об этом заявил в среду в эфире «Россия-24» министр обороны России Сергей Шойгу.

«Товарищ верховный главнокомандующий, в соответствии с планом подготовки ВС РФ под вашим руководством проводится тренировка по управлению ВС РФ в ходе которой будут отработаны задачи нанесения массированного ядерного удара стратегическими ядерными силами в ответ на ядерный удар противника», — сказал он в докладе президенту России Владимиру Путину.