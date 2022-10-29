Россия после теракта в Севастополе приостанавливает участие в зерновой сделке

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия приостанавливает участие в зерновой сделке после теракта в Севастополе против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности зернового коридора. Об этом сообщили в субботу в Минобороны РФ.

«С учетом проведенного 29 октября с. г. киевским режимом при участии специалистов Великобритании террористического акта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности зернового коридора, российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов», — говорится в сообщении.