Россия после теракта в Севастополе приостанавливает участие в зерновой сделке
18:30 29.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия приостанавливает участие в зерновой сделке после теракта в Севастополе против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности зернового коридора. Об этом сообщили в субботу в Минобороны РФ.
«С учетом проведенного 29 октября с. г. киевским режимом при участии специалистов Великобритании террористического акта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности зернового коридора, российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов», — говорится в сообщении.
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