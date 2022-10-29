0
0
143
НОВОСТИ

Россия после теракта в Севастополе приостанавливает участие в зерновой сделке

18:30 29.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия приостанавливает участие в зерновой сделке после теракта в Севастополе против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности зернового коридора. Об этом сообщили в субботу в Минобороны РФ.

«С учетом проведенного 29 октября с. г. киевским режимом при участии специалистов Великобритании террористического акта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности зернового коридора, российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов», — говорится в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:00 29.10.2022
Специалисты Британии приняли прямое участие в атаке на Севастополь — Захарова
0
148
17:30 29.10.2022
С подконтрольной Киеву территории благодаря переговорам возвращены 50 военных РФ
0
168
17:00 29.10.2022
В Запорожье прогремел взрыв
0
215
16:00 29.10.2022
В Москве выявили 759 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
237
15:00 29.10.2022
Минобороны РФ обвинило британских военных в причастности к подрыву «Северных потоков»
0
386
14:00 29.10.2022
Пашинян заявил о готовности продлить на 20 лет мандат миротворцев из РФ в Карабахе
0
341
13:00 29.10.2022
В России выявили 7 107 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
367
12:30 29.10.2022
Надводный беспилотник уничтожен около Севастополя, помимо БПЛА
0
536
12:00 29.10.2022
МВД России объявило в розыск общественного деятеля Максима Каца
0
547
11:30 29.10.2022
В ЕС допустили разморозку 300 млрд евро резервов РФ после начала восстановления Украины
0
811

Возврат к списку