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Мэр Собянин пригласил москвичей принять участие в мероприятиях Дня народного единства и годовщины Парада 1941 года

11:33 01.11.2022

Доходы от предстоящих в Москве событиях, связанных с Днем народного единства и годовщиной военного парада 1941 года направят на поддержку защитников России. По словам мэра Сергея Собянина, День народного единства и годовщину парада в столице будут отмечать «патриотическими мероприятиями, проникнутыми чувствами единства и гордости за нашу великую страну».

«Через несколько дней мы будем отмечать День народного единства и 81-ю годовщину парада 1941 года, - написал градоначальник на своем сайте. - Две даты - 4 ноября 1612 года и 7 ноября 1941 года - навсегда вошли в историю России. И в период Смуты начала XVII века, и в годы Великой Отечественной войны на долю наших предков выпали неисчислимые испытания. Но они выстояли и победили, потому что были едины. В наши дни, когда Россия вновь ведет борьбу за свою безопасность и суверенитет, эти примеры особенно важны для каждого из нас».

В рамках празднования, на Красной площади 5-7 ноября будет работать интерактивный музей под открытым небом, посвященный истории обороны Москвы, где можно будет увидеть военную технику, кинохроники, услышать стихи и песни военных лет, тематические инсталляции и театрализованные постановки. Также будет организована инсталляция «Окна времени», где представят истории участников обороны Москвы в фотографиях из архива ТАСС. Также публике покажут исторический фильм «Разгром немецких войск под Москвой» 1942 года.

А на ВДНХ 4-6 ноября состоится фестиваль «День народного единства», на котором горожане смогут познакомиться с продукцией российских регионов, среди которых впервые будут представлены территории, вошедшие в состав РФ в нынешнем году. Посетители фестиваля смогут поздравить с праздником военнослужащих российской армии, записав видеообращение или послав им поздравительную открытку. По словам Сергея Собянина, часть выручки предприниматели планируют направить на помощь жителям новых территорий.

3-6 ноября в московских музеях, библиотеках, кинотеатрах, парках и культурных центрах проведут более 160 лекций, концертов, мастер-классов и других мероприятий, посвященных Дню народного единства. 4 ноября также состоится традиционная акция «Ночь искусств», посвященная Году культурного наследия народов России. В столичных учреждениях культуры запланированы более 200 кинопоказов, концертов и театральных постановок.

Вход на большинство событий будет бесплатным, а финансы, вырученные в результате продажи билетов на платные показы, направят на поддержку жителей новых территорий РФ. «Приходите, друзья, чтобы поддержать наших ребят, которые сегодня сражаются за будущее России», - отметил Собянин.

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