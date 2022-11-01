Указ о завершении мобилизации не нужен — Песков
15:00 01.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин посоветовался с юристами по вопросу указа о завершении частичной мобилизации, такой документ не нужен, сообщил во вторник журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Имеется в виду, нужен ли указ после окончательного заявления министра обороны Сергея Шойгу о завершении частичной мобилизации. Президент сказал, что он посоветуется с юристами, правовиками. Сообщаем: указ не нужен», — сказал представитель Кремля.
«Соответственно, точка поставлена. Частичная мобилизация завершена», — подчеркнул пресс-секретарь президента.
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