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Указ о завершении мобилизации не нужен — Песков

15:00 01.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин посоветовался с юристами по вопросу указа о завершении частичной мобилизации, такой документ не нужен, сообщил во вторник журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Имеется в виду, нужен ли указ после окончательного заявления министра обороны Сергея Шойгу о завершении частичной мобилизации. Президент сказал, что он посоветуется с юристами, правовиками. Сообщаем: указ не нужен», — сказал представитель Кремля.

«Соответственно, точка поставлена. Частичная мобилизация завершена», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

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