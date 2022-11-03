Посол Британии без комментариев покинула здание МИД РФ
12:00 03.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт отказалась от комментариев для прессы после посещения МИД РФ, куда она была вызвана из-за участия британских специалистов в подготовке атак Киева на Севастополь, передает корр. ТАСС.
Дебора Броннерт пробыла в здании российского дипведомства на Смоленской площади более получаса.
Снаружи посла ожидали порядка 20 журналистов и операторов, но дипломат быстро проследовала к своему автомобилю.
Ранее официальный представитель МИД Рф Мария Захарова сообщила, что Москва предоставит Броннерт сведения с доказательствами о вовлеченности Великобритании в атаку на базу Черноморского флота в Севастополе и диверсию на «Северных потоках», затем ознакомит с базовыми материалами широкую общественность.
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