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Посол Британии без комментариев покинула здание МИД РФ

12:00 03.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт отказалась от комментариев для прессы после посещения МИД РФ, куда она была вызвана из-за участия британских специалистов в подготовке атак Киева на Севастополь, передает корр. ТАСС.

Дебора Броннерт пробыла в здании российского дипведомства на Смоленской площади более получаса.

Снаружи посла ожидали порядка 20 журналистов и операторов, но дипломат быстро проследовала к своему автомобилю.

Ранее официальный представитель МИД Рф Мария Захарова сообщила, что Москва предоставит Броннерт сведения с доказательствами о вовлеченности Великобритании в атаку на базу Черноморского флота в Севастополе и диверсию на «Северных потоках», затем ознакомит с базовыми материалами широкую общественность.

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