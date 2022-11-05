0
0
167
НОВОСТИ

Электроподстанция горит в Днепре на Украине - СМИ

18:10 05.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пожар на электроподстанции образовался вечером в субботу в городе Днепре на Украине. Об этом со ссылкой на местные сообщества в социальных сетях сообщило украинское издание «Страна».

Отмечается, что ЧП произошло в правобережной части города. Издание опубликовало в телеграм-канале несколько видео, на которых, как утверждается, виден столб дыма, исходящий с места пожара.

По данным издания «Зеркало недели», предварительная причина произошедшего — техническая неисправность, на месте пожара работают сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

18:20 05.11.2022
ЕС против борьбы с неонацизмом, расизмом и геноцидом - МИД РФ
0
150
17:50 05.11.2022
ЕС вновь придется говорить с РФ, когда закончится конфликт на Украине - премьер Саксонии
0
246
17:40 05.11.2022
Япония может столкнуться с 8й волной пандемии ковида - эксперт
0
203
16:20 05.11.2022
Сериал "Корона" о жизни Елизаветы II раскритиковали два экс-премьера Великобритании
0
267
16:10 05.11.2022
Левая партия ФРГ призвала власти и ЕС инициировать мирные переговоры на Украине
0
289
15:15 05.11.2022
Около сотни культурных объектов в ДНР разрушены ВС Украины - власти
0
308
15:05 05.11.2022
В Киеве и семи областях Украины вводятся аварийные отключения электричества - Укрэнерго
0
328
14:55 05.11.2022
До конца года будет завершен капитальный ремонт трассы Мелитополь-Бердянск - власти
0
312
14:45 05.11.2022
Под давлением США Киев отменил встречу с иранскими военными экспертами - МИД Ирана
0
365
13:30 05.11.2022
Из-за ситуации на Украине сохраняются риски закрытия зернового коридора - Столтенберг
0
391

Возврат к списку