Электроподстанция горит в Днепре на Украине - СМИ

18:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пожар на электроподстанции образовался вечером в субботу в городе Днепре на Украине. Об этом со ссылкой на местные сообщества в социальных сетях сообщило украинское издание «Страна».



Отмечается, что ЧП произошло в правобережной части города. Издание опубликовало в телеграм-канале несколько видео, на которых, как утверждается, виден столб дыма, исходящий с места пожара.



По данным издания «Зеркало недели», предварительная причина произошедшего — техническая неисправность, на месте пожара работают сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.



