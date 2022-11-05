Электроподстанция горит в Днепре на Украине - СМИ
18:10 05.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Отмечается, что ЧП произошло в правобережной части города. Издание опубликовало в телеграм-канале несколько видео, на которых, как утверждается, виден столб дыма, исходящий с места пожара.
По данным издания «Зеркало недели», предварительная причина произошедшего — техническая неисправность, на месте пожара работают сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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