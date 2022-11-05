ЕС против борьбы с неонацизмом, расизмом и геноцидом - МИД РФ
18:20 05.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Запад, в частности страны Евросоюза, отбросил последние попытки прикрыть свой отказ от поддержки российской резолюции «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости» нелепыми оправданиями о свободе собраний и слова и выступил против международных усилий в борьбе с агрессивными проявлениями расизма и ксенофобии. Об этом говорится в распространенном в субботу комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.
Дипломат напомнила, что 4 ноября в Нью-Йорке на заседании Третьего комитета Генассамблеи ООН по инициативе России была принята резолюция о борьбе с героизацией нацизма. За документ проголосовали 105 государств, против выступили 52 делегации, 15 стран воздержались.
«Коллективный Запад», в частности страны Евросоюза, где все вышеперечисленные нарушения происходят на систематической основе, на этот раз отбросил последние попытки прикрыть свой отказ от поддержки резолюции нелепыми оправданиями о свободе собраний и слова и выступил против международных усилий в борьбе с агрессивными проявлениями расизма и ксенофобии. Особую тревогу вызывают позиции Германии и Японии. Их потакание опасным тенденциям с учетом черных страниц в истории этих государств, имевших место в XX веке, заставляет задуматься о том, куда движется «коллективный демократический Запад», — отметила она.
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