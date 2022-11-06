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В Киеве разрабатывают план на случай полного отключения электричества

10:40 06.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Киева прорабатывают различные сценарии развития ситуации с электроснабжением города, в том числе полное отключение. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко.

«Мы делаем все, чтобы этого не произошло. Но давайте будем откровенны <…> нужно быть готовыми ко всему, мы просчитываем разные сценарии», — сказал он в эфире телемарафона, который транслируют несколько украинских телеканалов.

По словам Кличко, в столице создан запас дизельного топлива, электрогенераторов, еды и питьевой воды, а также обустраивают пункты обогрева, которых будет не менее тысячи. «Однако этого недостаточно, — продолжил мэр. — Если света и водоснабжения не будет, просчитайте, если у вас есть родственники и знакомые в пригороде Киева, где отдельное водоснабжение, печка, тепло, чтобы там временно находиться».

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