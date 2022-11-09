На произведения искусства для сохранения традиционных ценностей в РФ будет формироваться госзаказ

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские власти будут формировать государственный заказ на произведения искусства для сохранения и популяризации традиционных ценностей, говорится в утвержденных президентом РФ Владимиром Путиным Основах государственной политики в этой сфере.

Так, в документе перечислены задачи госполитики по сохранению и укреплению традиционных ценностей. «Формирование государственного заказа на проведение научных исследований, создание информационных и методических материалов (в том числе кинолетописи и других аудиовизуальных материалов), произведений литературы и искусства, оказание услуг, направленных на сохранение и популяризацию традиционных ценностей, а также обеспечение контроля качества выполнения этого государственного заказа», — указано среди них.