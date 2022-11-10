Президент США на саммите G20 не планирует встречу с главой МИД РФ - Салливан
21:50 10.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Его спросили, намерен ли хозяин Белого дома обсудить с Лавровым на G20 ситуацию с обменом заключенными. «Президент не планирует встречаться с министром иностранных дел России», — ответил Салливан.
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