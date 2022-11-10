Президент США на саммите G20 не планирует встречу с главой МИД РФ - Салливан

21:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден не планирует проведение встреч на полях саммита Группы двадцати (G20) на Бали с российской делегацией во главе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Об этом сообщил в четверг журналистам на брифинге помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

Его спросили, намерен ли хозяин Белого дома обсудить с Лавровым на G20 ситуацию с обменом заключенными. «Президент не планирует встречаться с министром иностранных дел России», — ответил Салливан.