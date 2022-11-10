0
0
128
НОВОСТИ

США более не считают РФ страной с рыночной экономикой в отношении антидемпинга

22:45 10.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты прекращают считать Россию в своих антидемпинговых процедурах страной с рыночной экономикой. Об этом объявило в четверг Министерство торговли США.

«Министерство торговли США объявляет сегодня о том, что более не будет относиться к России как к рыночной экономике в своих антидемпинговых процедурах», — говорится в письменном заявлении.

«Данное решение наделяет США способностью использовать всю строгость американского антидемпингового законодательства для корректировки искажений рынка, вызванных все более масштабным вмешательством российского правительства в свою экономику», — поясняется в документе.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:00 10.11.2022
В Иране разработали первую гиперзвуковую баллистическую ракету
0
136
18:32 09.11.2022
Министр обороны РФ отдал приказ отвести войска за Днепр
0
299
18:15 09.11.2022
Курс НВП в школах будет обязательным - Минпросвещения
0
278
17:12 09.11.2022
Украинская армия практически полностью перешла на натовское вооружение — Марочко
0
288
14:32 09.11.2022
Тяжелые бои идут у Павловки, которую нужно взять для освобождения Угледара — Пушилин
0
329
11:20 09.11.2022
Ракета КНДР пролетела около 250 км — Минобороны Японии
0
328
10:05 09.11.2022
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Николаеве
0
332
22:48 08.11.2022
Представители РФ и США могут вскоре встретиться в рамках договора СНВ-3 - СМИ
0
406
16:00 08.11.2022
Диверсант СБУ на Херсонщине совершил самоподрыв при попытке скрыться
0
471
15:00 08.11.2022
Российские военные уничтожили ударным дроном танк ВСУ, скрывавшийся в городской застройке
0
479

Возврат к списку