США более не считают РФ страной с рыночной экономикой в отношении антидемпинга
22:45 10.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Министерство торговли США объявляет сегодня о том, что более не будет относиться к России как к рыночной экономике в своих антидемпинговых процедурах», — говорится в письменном заявлении.
«Данное решение наделяет США способностью использовать всю строгость американского антидемпингового законодательства для корректировки искажений рынка, вызванных все более масштабным вмешательством российского правительства в свою экономику», — поясняется в документе.
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