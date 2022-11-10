США более не считают РФ страной с рыночной экономикой в отношении антидемпинга

22:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты прекращают считать Россию в своих антидемпинговых процедурах страной с рыночной экономикой. Об этом объявило в четверг Министерство торговли США.

«Министерство торговли США объявляет сегодня о том, что более не будет относиться к России как к рыночной экономике в своих антидемпинговых процедурах», — говорится в письменном заявлении.

«Данное решение наделяет США способностью использовать всю строгость американского антидемпингового законодательства для корректировки искажений рынка, вызванных все более масштабным вмешательством российского правительства в свою экономику», — поясняется в документе.