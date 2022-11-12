Рекордно высокая температура зарегистрирована в провинции Швеции

20:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рекордно высокая температура в +16,7 градуса была зарегистрирована в субботу в местечке Гладхаммар на востоке провинции Смоланд в Швеции. Об этом со ссылкой на метеорологическую службу сообщает агентство ТТ.



«Это связано с тем, что с континента проник очень теплый воздух. Это привело к температуре, которую мы видим. Погода очень мягкая для этого времени года», — пояснил метеоролог Линус Карлссон.



По словам эксперта, это самая высокая температура, которая была зафиксирована в ноябре в Швеции.





