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Рекордно высокая температура зарегистрирована в провинции Швеции

20:20 12.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рекордно высокая температура в +16,7 градуса была зарегистрирована в субботу в местечке Гладхаммар на востоке провинции Смоланд в Швеции. Об этом со ссылкой на метеорологическую службу сообщает агентство ТТ.

«Это связано с тем, что с континента проник очень теплый воздух. Это привело к температуре, которую мы видим. Погода очень мягкая для этого времени года», — пояснил метеоролог Линус Карлссон.

По словам эксперта, это самая высокая температура, которая была зафиксирована в ноябре в Швеции.


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