Рекордно высокая температура зарегистрирована в провинции Швеции
20:20 12.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Это связано с тем, что с континента проник очень теплый воздух. Это привело к температуре, которую мы видим. Погода очень мягкая для этого времени года», — пояснил метеоролог Линус Карлссон.
По словам эксперта, это самая высокая температура, которая была зафиксирована в ноябре в Швеции.
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