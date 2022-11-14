Путин впервые присвоил звания «Мать-героиня», в том числе супруге главы Чечни
16:32 14.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин подписал указ, по которому впервые присвоены почетные звания «Мать-героиня».
Почетные звания присвоены Медни Кадыровой (супруга главы Чечни Рамзана Кадырова) и Ольге Дехтяренко, говорится в документе, опубликованном в понедельник.
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