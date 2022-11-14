Более 100 протестующих задержаны на северо-западе Ирана
17:00 14.11.2022
Более 100 участников протестных демонстраций задержаны на северо-западе Ирана. Об этом сообщило в понедельник агентство Клуб молодых журналистов со ссылкой на генерала КСИР (Корпус стражей исламской революции, элитные части ВС Ирана) Мохаммада Асанлу, возглавляющего военный штаб в городе Урмия (провинция Западный Азербайджан).
«Силы безопасности арестовали более 100 человек в ходе недавних беспорядков, — заявил Асанлу. — Кроме того, силы безопасности смогли предотвратить ввоз через северо-западные границы Ирана нескольких партий оружия, которое должно было быть использовано в беспорядках».
Генерал также потребовал от властей выполнить их требование обеспечить безопасность северо-западных рубежей Ирана, поскольку это «вопрос не только внутренней безопасности исламской республики, но и безопасности региона Иракского Курдистана».
Ранее в понедельник агентство ИРНА проинформировало, что КСИР возобновил нанесение артиллерийских и ракетных ударов по позициям формирований, которые Тегеран считает террористическими, на севере Ирака. В результате обстрела по меньшей мере один человек погиб, еще восемь получили ранения, сообщил иракский портал «Шафак ньюс».
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