Путин обновил состав СПЧ

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин обновил состав Совета по правам человека (СПЧ). Как следует из опубликованного указа, в структуру вошли десять новых деятелей, среди них — военкор «Комсомольской правды» Александр Коц, работающий сейчас в зоне специальной военной операции.

Кроме него в СПЧ теперь член президиума общественного движения «Свободный Донбасс» Елена Шишкина, руководитель регионального исполкома ОНФ в Московский области Юлия Белехова, президент благотворительной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ольга Демичева.

В состав совета также включены профессор Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена Сергей Рукшин, уполномоченный по правам ребенка в Ульяновской области Екатерина Сморода, ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников. Новыми членами СПЧ также стали председатель Союза писателей России Николай Иванов, председатель Общественной палаты Сахалинской области Владимир Иконников.

Соответственно, десять других деятелей исключены из состава совета. В их числе — журналисты Екатерина Винокурова, Иван Засурский, Николай Сванидзе. В СПЧ больше не входят и председатель межрегиональной общественной организации «Комитет против пыток» Игорь Каляпин, профессор, доктор психологических наук Александр Асмолов, ответственный секретарь Правозащитного совета Санкт-Петербурга Наталия Евдокимова.

Также из совета исключен Александр Верховский — директор информационно-аналитического центра «Сова» (признан в РФ иноагентом), занимающегося в том числе проблемами национализма и ксенофобии. Членом СПЧ больше не является и федеральный судья в почетной отставке, сопредседатель Национальной родительской ассоциации социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей Галина Осокина.

Кроме того, исключены двое умерших. Это правозащитник Андрей Бабушкин и председатель совета общероссийской общественной благотворительной организации «Союз семей военнослужащих России» Мария Большакова.