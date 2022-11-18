РФ и Китай являются друг для друга самыми надежными партнерами — посол КНР в Москве
17:12 18.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Москва и Пекин являются друг для друга самыми надежными стратегическими партнерами. Об этом заявил в пятницу посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй, открывая научную конференцию по итогам XX съезда Коммунистической партии Китая.
«Китай и Россия являются друг для друга самыми надежными стратегическими партнерами», — сказал он.
Дипломат отметил, что китайско-российское партнерство уже стало образцом отношений крупных держав современности. «Экономическая взаимодополняемость Китая и России очень сильная. Мы являемся естественными партнерами», — указал он.
Новости
- 17:40 18.11.2022
- Почти 50% энергосистемы Украины выведено из строя — Шмыгаль
- 17:00 18.11.2022
- Жестокость украинских военных к пленным должна караться смертной казнью, считает Слуцкий
- 16:32 18.11.2022
- РВСН перевооружают ракетный полк Ясненского соединения на комплекс «Авангард»
- 16:12 18.11.2022
- Белоусов назвал Россию «островком стабильности»
- 16:00 18.11.2022
- Оплата поставок газа из РФ в Китай идет в паритетном порядке в юанях и рублях — Новак
- 15:32 18.11.2022
- Потери бюджета Украины из-за коррупции могут превысить $2,71 млрд — депутат Рады
- 15:12 18.11.2022
- РФ является главной страной в Арктике, но ее пытаются задвинуть на периферию — Медведев
- 15:00 18.11.2022
- Падение ракеты в Польше было несчастным случаем — президент
- 14:39 18.11.2022
- Мэр Собянин: Технический пуск Большой кольцевой линии метро будет проведен до конца года
- 14:32 18.11.2022
- Контакты глав СВР и ЦРУ сыграли ключевую роль в предотвращении эскалации — Эрдоган
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать