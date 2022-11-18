РФ и Китай являются друг для друга самыми надежными партнерами — посол КНР в Москве

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва и Пекин являются друг для друга самыми надежными стратегическими партнерами. Об этом заявил в пятницу посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй, открывая научную конференцию по итогам XX съезда Коммунистической партии Китая.

«Китай и Россия являются друг для друга самыми надежными стратегическими партнерами», — сказал он.

Дипломат отметил, что китайско-российское партнерство уже стало образцом отношений крупных держав современности. «Экономическая взаимодополняемость Китая и России очень сильная. Мы являемся естественными партнерами», — указал он.