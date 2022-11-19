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Решение Польши отказать Лаврову в участии в СМИД ОБСЕ беспрецедентно — МИД РФ

17:00 19.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение Варшавы отказать министру иностранных дел России Сергею Лаврову в участии в заседании СМИД ОБСЕ в польском городе Лодзь 1–2 декабря беспрецедентно и провокационно, оно несовместимо со статусом председателя организации. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении МИД РФ.

«Решение Польши, являющейся действующим председателем ОБСЕ, отказать министру иностранных дел Российской Федерации С. В. Лаврову в участии в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в г. Лодзь 1–2 декабря с. г. беспрецедентно и провокационно. Оно несовместимо со статусом председателя организации, в которой 57 стран участвуют в качестве суверенных и независимых государств в условиях полного равенства», — указали в министерстве.

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