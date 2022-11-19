ЕС планирует направить военную миссию в Нигер — СМИ
20:00 19.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз рассматривает возможность размещения миротворческой миссии в Нигере для урегулирования конфликта в регионе Сахель. Об этом в субботу сообщила газета «Вельт ам зонтаг».
По ее данным, решение может быть принято в середине декабря. Предполагается, что миссия будет направлена в регион в следующем году. Изначально она будет рассчитана на три года.
Как сообщает «Вельт ам зонтаг», целью миссии станет обучение вооруженных сил Нигера, поддержка военных учреждений и поставка оружия, в том числе летального. Ожидается, что средства будут взяты из Европейского фонда мира (EPF), который в настоящее время также занимается софинансированием поставок оружия из стран ЕС Вооруженным силам Украины.
НОВОСТИ
- 19:30 19.11.2022
- Зеленский не хочет переговоров, чтобы не признавать реалии распада Украины — Медведев
- 19:00 19.11.2022
- Шесть газовых станций Ленобласти переведут на резервную схему из-за крупного пожара на газопроводе
- 18:30 19.11.2022
- Сунак прибыл в Киев и заявил, что Великобритания будет поддерживать Украину до конца
- 18:00 19.11.2022
- Украина должна назвать всех организаторов провокационного обстрела Польши — Мирошник
- 17:30 19.11.2022
- Средства ПВО РФ уничтожили 10 украинских беспилотников за сутки
- 17:00 19.11.2022
- Решение Польши отказать Лаврову в участии в СМИД ОБСЕ беспрецедентно — МИД РФ
- 16:00 19.11.2022
- Главным бенефициаром отъезда россиян из-за СВО стала Армения - Forbes
- 15:00 19.11.2022
- Подразделения союзных сил продвигаются по всей линии фронта — Пушилин
- 14:00 19.11.2022
- В мире наступает понимание того, что изоляция России углубит кризис — Белоусов
- 13:00 19.11.2022
- В Москве выявили 727 случаев заражения коронавирусом за сутки
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать