ЕС планирует направить военную миссию в Нигер — СМИ

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз рассматривает возможность размещения миротворческой миссии в Нигере для урегулирования конфликта в регионе Сахель. Об этом в субботу сообщила газета «Вельт ам зонтаг».

По ее данным, решение может быть принято в середине декабря. Предполагается, что миссия будет направлена в регион в следующем году. Изначально она будет рассчитана на три года.

Как сообщает «Вельт ам зонтаг», целью миссии станет обучение вооруженных сил Нигера, поддержка военных учреждений и поставка оружия, в том числе летального. Ожидается, что средства будут взяты из Европейского фонда мира (EPF), который в настоящее время также занимается софинансированием поставок оружия из стран ЕС Вооруженным силам Украины.