В Кремле не обсуждают возможность второй волны мобилизации — Песков
15:00 21.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Возможность второй волны мобилизации в России в Кремле не обсуждается, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник.
«Никаких обсуждений на этот счет нет», — сказал представитель Кремля журналистам.
Он уточнил, что не может говорить за Министерство обороны РФ, но подчеркнул, что «в Кремле никаких обсуждений на этот счет нет».
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