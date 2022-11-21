В Кремле не обсуждают возможность второй волны мобилизации — Песков

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Возможность второй волны мобилизации в России в Кремле не обсуждается, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник.

«Никаких обсуждений на этот счет нет», — сказал представитель Кремля журналистам.

Он уточнил, что не может говорить за Министерство обороны РФ, но подчеркнул, что «в Кремле никаких обсуждений на этот счет нет».