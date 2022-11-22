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НОВОСТИ

Южная Корея планирует к 2030 г. открыть исследовательскую базу в Антарктиде

12:05 22.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Южной Кореи одобрило план по строительству в Антарктиде первой для страны материковой исследовательской станции, она может начать работу к 2030 году. Об этом сообщает во вторник агентство Рёнхап со ссылкой на министерство морского и рыбного хозяйства.

В случае успешного завершения проекта новая станция будет первым для Южной Кореи исследовательским комплексом на континенте и шестой подобной станцией среди всех стран мира. В настоящее время такие станции в Антарктиде есть у России, США, Японии, Китая, а также совместно у Франции и Италии. Комплекс дополнит имеющиеся у Южной Кореи полярные станции на острове Кинг-Джордж и в заливе Терра-Нова.

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