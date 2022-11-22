0
0
129
НОВОСТИ

Иран оснастит свои ВМС беспилотниками с радиусом действия свыше 2 тысяч км

13:00 22.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иран планирует оснастить боевые корабли своих военно-морских сил ударными палубными вертолетами и беспилотниками с радиусом действия более 2 тысяч км. Об этом заявил во вторник командующий ВМС исламской республики Амир Шахрам Ирани.

«Мы впервые закупим ударные палубные вертолеты, столь необходимые при проведении различных операций, особенно при сопровождении торговых судов, — цитирует его агентство Фарс. — Мы также оснастим наш флот современными беспилотниками с радиусом действия свыше 2 тысяч км, что позволит нашему флоту действовать в любой точке мира».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:12 22.11.2022
Песков указал на различия Карибского кризиса и нынешней ситуации
0
8
14:00 22.11.2022
В РФ предлагают упростить порядок приема в вузы
0
42
13:58 22.11.2022
«Школа 21» от Сбера представила собственную цифровую образовательную платформу
0
36
13:32 22.11.2022
Иран начал обогащение урана до 60% - СМИ
0
94
13:20 22.11.2022
Россия значительно увеличила поставки золота в Китай - СМИ
0
120
13:18 22.11.2022
Росатом ждет в начале 2023 года лицензию на размещение первой малой наземной АЭС в России
0
122
13:05 22.11.2022
Президент Кубы в Москве признался в любви к России
0
145
13:02 22.11.2022
На конференции Artificial Intelligence Journey 23 ноября выступят лучшие по искусственному интеллекту и анализу данных
0
148
12:32 22.11.2022
В Москве выявили 625 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
154
12:20 22.11.2022
Отказ от аккумуляторов китайского производства обойдется Западу в $160 млрд — отчет
0
185

Возврат к списку