Иран оснастит свои ВМС беспилотниками с радиусом действия свыше 2 тысяч км
13:00 22.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Иран планирует оснастить боевые корабли своих военно-морских сил ударными палубными вертолетами и беспилотниками с радиусом действия более 2 тысяч км. Об этом заявил во вторник командующий ВМС исламской республики Амир Шахрам Ирани.
«Мы впервые закупим ударные палубные вертолеты, столь необходимые при проведении различных операций, особенно при сопровождении торговых судов, — цитирует его агентство Фарс. — Мы также оснастим наш флот современными беспилотниками с радиусом действия свыше 2 тысяч км, что позволит нашему флоту действовать в любой точке мира».
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