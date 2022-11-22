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Мировое сообщество находится в кризисе, считает генсек ООН

14:32 22.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мировое сообщество переживает кризис из-за конфликтов, роста глобального неравенства, распространения дезинформации и риторики, направленной на возбуждение ненависти. Об этом заявил во вторник генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на Глобальном форуме Альянса цивилизаций.

«Если мы посмотрим сегодня на земной шар, то увидим, что мир находится в кризисе. Силы раздора и ненависти нашли плодородную почву посреди несправедливостей и конфликтов. Расширяются разрывы между богатыми и бедными, между глобальным Севером и глобальным Югом, между развитыми странами и развивающимися экономиками. Напряженность — геополитическая, социальная и экономическая — растет», — сказал генсек.

Гутерриш отметил, что конфликты, в том числе на Украине, разрушают жизни и благосостояние стран. «Кризис, связанный с ростом стоимости жизни, ударил тяжелее всего по самым уязвимым. Доверие друг к другу и к политическим лидерам рассыпалось на части», — добавил он.

Генеральный секретарь ООН указал на проблемы с обеспечением прав человека, распространением дезинформации, ненавистнической риторики, а также с насилием по отношению к женщинам. «Старое зло — антисемитизм, ненависть к мусульманам, преследование христиан, ксенофобия и расизм — испытывает новый прилив сил», — указал он.

Гутерриш также обратил внимание на проблемы, вызванные изменениями климата.

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