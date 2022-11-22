Прокуратура Украины выдвинула обвинение против военных РФ, расстрелянных ВСУ
19:20 22.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинская прокуратура обвинила в «вероломстве» и «нарушении законов войны» российских военнослужащих, расстрелянных после сдачи в плен украинскими силовиками в селе Макеевка в ЛНР.
«Луганская областная прокуратура (Украины — прим. ТАСС) внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения по факту совершения военнослужащими ВС РФ вероломства. Возбуждено уголовное производство по статье нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)», — говорится в сообщении, размещенном во вторник в телеграм-канале офиса генерального прокурора Украины.
«Российские военные, имитируя сдачу в плен к военнослужащим ВСУ, открыли огонь по украинским защитникам, — утверждает украинская прокуратура. — Такие деяния запрещаются международным гуманитарным правом».
Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового расстрела представителями ВС Украины пленных российских военнослужащих.
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