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Прокуратура Украины выдвинула обвинение против военных РФ, расстрелянных ВСУ

19:20 22.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинская прокуратура обвинила в «вероломстве» и «нарушении законов войны» российских военнослужащих, расстрелянных после сдачи в плен украинскими силовиками в селе Макеевка в ЛНР.

«Луганская областная прокуратура (Украины — прим. ТАСС) внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения по факту совершения военнослужащими ВС РФ вероломства. Возбуждено уголовное производство по статье нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)», — говорится в сообщении, размещенном во вторник в телеграм-канале офиса генерального прокурора Украины.

«Российские военные, имитируя сдачу в плен к военнослужащим ВСУ, открыли огонь по украинским защитникам, — утверждает украинская прокуратура. — Такие деяния запрещаются международным гуманитарным правом».

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового расстрела представителями ВС Украины пленных российских военнослужащих.

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