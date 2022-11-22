«Империя янки» является общим врагом Москвы и Гаваны - президент Кубы

20:40

Президент Кубы Мигель Диас-Канель считает, что Москва и Гавана противостоят общему врагу в лице «империи янки». С таким заявлением он выступил во вторник на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. Трансляция велась на телеканале «Россия-24».

«Россия и Куба имеют общего врага — это империя янки, которая манипулирует большой частью мира. Кто знает об этом лучше, чем мы? Мы испытываем это на себе более 60 лет, находясь под блокадой», — сказал глава государства, напоминая о торгово-экономическом эмбарго, введенном Вашингтоном против острова в 1960-х годах.

По мнению кубинского лидера, санкции против Москвы носят несправедливый характер, потому необходимо продолжать отстаивать позиции России на мировой арене. «В нашем понимании нынешний конфликт имеет свои истоки в манипуляциях США по отношению к мировому сообществу», — заключил Диас-Канель.