«Империя янки» является общим врагом Москвы и Гаваны - президент Кубы
20:40 22.11.2022
Президент Кубы Мигель Диас-Канель считает, что Москва и Гавана противостоят общему врагу в лице «империи янки». С таким заявлением он выступил во вторник на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. Трансляция велась на телеканале «Россия-24».
«Россия и Куба имеют общего врага — это империя янки, которая манипулирует большой частью мира. Кто знает об этом лучше, чем мы? Мы испытываем это на себе более 60 лет, находясь под блокадой», — сказал глава государства, напоминая о торгово-экономическом эмбарго, введенном Вашингтоном против острова в 1960-х годах.
По мнению кубинского лидера, санкции против Москвы носят несправедливый характер, потому необходимо продолжать отстаивать позиции России на мировой арене. «В нашем понимании нынешний конфликт имеет свои истоки в манипуляциях США по отношению к мировому сообществу», — заключил Диас-Канель.
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