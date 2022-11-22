0
0
111
НОВОСТИ

«Империя янки» является общим врагом Москвы и Гаваны - президент Кубы

20:40 22.11.2022

Президент Кубы Мигель Диас-Канель считает, что Москва и Гавана противостоят общему врагу в лице «империи янки». С таким заявлением он выступил во вторник на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. Трансляция велась на телеканале «Россия-24».

«Россия и Куба имеют общего врага — это империя янки, которая манипулирует большой частью мира. Кто знает об этом лучше, чем мы? Мы испытываем это на себе более 60 лет, находясь под блокадой», — сказал глава государства, напоминая о торгово-экономическом эмбарго, введенном Вашингтоном против острова в 1960-х годах.

По мнению кубинского лидера, санкции против Москвы носят несправедливый характер, потому необходимо продолжать отстаивать позиции России на мировой арене. «В нашем понимании нынешний конфликт имеет свои истоки в манипуляциях США по отношению к мировому сообществу», — заключил Диас-Канель.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

21:20 22.11.2022
Над Севастополем сбиты два беспилотника
0
73
20:00 22.11.2022
Еврокомиссия предложила потолок цен на газ
0
187
19:20 22.11.2022
Прокуратура Украины выдвинула обвинение против военных РФ, расстрелянных ВСУ
0
260
18:40 22.11.2022
Главной причиной спада экономики в Европе стал не конфликт на Украине - Шольц
0
318
18:00 22.11.2022
Для обеспечения Севморпути необходимо еще 4 мощных атомных ледокола — глава ОСК
0
288
17:32 22.11.2022
Эрдоган заявил о возможности трансграничной наземной операции
0
324
17:12 22.11.2022
Канцелярия президента Польши подтвердила его разговор с российскими пранкерами
0
318
17:00 22.11.2022
Интересы Украины и Запада не совпадают полностью в отношении Крыма — Politico
0
379
16:32 22.11.2022
Два человека погибли, подорвавшись на боеприпасе в селе в Белгородской области
0
313
16:12 22.11.2022
Прибыль комплексов при колледжах в РФ пойдет на зарплаты студентов — Минпросвещения
0
338

Возврат к списку