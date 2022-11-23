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Искусственный человек не заменит человека, уверен первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин

13:30 23.11.2022

Заменить человека с помощью искусственного интеллекта невозможно и такой задачи нет, заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин на международной конференции Artificial Intelligence Journey. Форум проходит в Москве 23–24 ноября, сегодня первый зампред правления Сбербанка обсуждал будущее искусственного интеллекта со школьниками, которые увлекаются этой темой. С Ведяхиным общались победители международного конкурса по искусственному интеллекту (ИИ) для детей AIIJC 2021 Владимир Воробьев (17 лет), Виктория Белая (15 лет), Ева Морозова (14 лет) и участник двух национальных чемпионатов по робототехнике Степан Филиппов (11 лет).

Ведяхин предложил участникам дискуссии ответить на вопрос: «Что сможет делать искусственный разум в 2030 году?» Школьники предположили, что ИИ может заменить человека в опасных профессиях, заселить новые планеты, осознанно общаться и предположили, что он полностью заменит человека.

«Заменить человека с помощью искусственного интеллекта невозможно, - считает Александр Ведяхин. - И такой задачи не стоит. Он — наш лучший, неустанный помощник. Но мы сами ставим искусственному разуму задачу и рамки, в которых её надо выполнить. Есть такое направление "Этика ИИ". Я рекомендую всем, кто занимается разработкой, погрузиться в эту тему. Необходимо, чтобы ИИ соблюдал все законы, все нормы, которые ему устанавливает человек».

Напомним, Международная онлайн-конференция по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey продлится два дня. На форуме выступят ведущие исследователи, ученые и предприниматели, технические специалисты в области искусственного интеллекта и машинного обучения, а также представители власти.

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