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НОВОСТИ

В Киеве не работают банкоматы, в магазинах стоят очереди

18:33 23.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пробки на дорогах и очереди в магазинах наблюдаются в Киеве в среду после отключения электричества. Об этом ТАСС сообщили очевидцы.

«По состоянию на сейчас в некоторых районах Киева свет появился, но левый берег и Оболонь (район Киева на правом берегу Днепра — прим. ТАСС) обесточены полностью, нет связи, воды и тепла. Огромные пробки на дорогах из-за выключенных светофоров», — сообщил один из них.

Очевидцы также рассказали, что в магазинах города наблюдаются большие очереди, а банкоматы не работают.

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