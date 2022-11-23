Кличко: 80% Киева без света и воды

21:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Восстановление электро- и водоснабжения в Киеве может занять до десяти часов, сейчас без воды и света находится 80% города, пишет украинское издание «Клименко Тайм».

«80% Киева без света и воды. Восстановление может занять от нескольких до десятка часов, — цитирует издание мэра Киева Виталия Кличко.