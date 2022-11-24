Поставки вооружения на Украину идут из не менее чем 25 государств — СК

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следственный комитет РФ фиксирует поставки вооружения Украине из не менее чем 25 стран, практически все они входят в НАТО. Об этом журналистам сообщили в четверг в пресс-службе СК по итогам оперативного совещания, которое провел глава СК Александр Бастрыкин в Геническе Херсонской области.

«В ходе следствия продолжается фиксация фактов поставок Украине вооружения странами Запада. В указанном процессе задействовано не менее 25 государств, из них 21 — члены НАТО», — сказали в СК.