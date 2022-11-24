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НОВОСТИ

Сбер поделился опытом использования искусственного интеллекта в здравоохранении

18:47 24.11.2022

Как искусственный интеллект помогает в практическом здравоохранении уже сегодня, рассказала Елена Соколова из Лаборатории искусственного интеллекта Сбера в рамках панельной дискуссии на онлайн-конференции Artificial Intelligence Journey с участием президента РФ Владимира Путина и главы и председателя правления СберБанка Германа Грефа.

Она представила кейс, который позволил выявить онкологические заболевания на ранней стадии. В рамках внедрения компанией СберМедИИ алгоритма «RSA Легких» в одной из российских клиник был проведен ретроспективный анализ 1500 КТ-снимков органов грудной клетки, собранных в период пандемии. Алгоритм выделил 12 пациентов с высокой вероятностью рака легкого. После верификации врачами 8 пациентов были направлены в региональный онкодиспансер для дальнейшей маршрутизации и терапии. Этот опыт сегодня масштабируется в других регионах страны.

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