Итоги AI Journey: важно обеспечить массовое внедрение искусственного интеллекта

19:49

Международная конференция Сбера по искусственному интеллекту (ИИ) Artificial Intelligence Journey завершилась. Уже в седьмой раз она объединила ведущих исследователей и разработчиков ИИ, а также тех, кто внедряет решения на основе ИИ и просто интересуется ключевой технологией XXI века, которая меняет жизнь каждого из нас. Всего за два дня конференция набрала более 50 млн просмотров, вновь став крупнейшим в мире научным событием в сфере ИИ. За ходом мероприятия следили представители 180 стран.

Второй день конференции открыл деловой завтрак «Как объединиться бизнесу для массового внедрения ИИ в отраслях?». Его модерировали заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. Речь шла о том, с какими сложностями сталкивается бизнес, внедряя ИИ, какие результаты уже достигнуты и чего не хватает, чтобы ускорить этот процесс.

Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что успешное внедрение ИИ повышает эффективность бизнес-процессов в 6-7 раз. По самой консервативной оценке, экономический эффект от внедрения ИИ в России в прошлом году превысил 300 млрд рублей. В отдельных сферах в крупных и средних компаниях ИИ уже интегрирован в 20% процессов. Стимулируя эту работу, Правительство актуализирует нормативную базу, снимает барьеры и увеличивает финансирование на разработку технологий ИИ и их масштабирование. Создано семь центров компетенций, принято 38 стандартов в сфере ИИ, рассматривается в Госдуме закон, который позволит бизнесу получить доступ к большому количеству государственных данных и обучать модели на их основе и так далее.

Второй день AI Journey принёс важные новости для Альянса в сфере ИИ. К нему присоединились новые участники — компании «Сибур», «Уралхим», «Русагро», «Северсталь» и «Самолет». Альянс объединяет ведущие технологические компании страны для совместного развития их компетенций и ускоренного внедрения искусственного интеллекта в образовании, научных исследованиях и практической деятельности бизнеса.

12 компаний подписали Кодекс этики в сфере ИИ — это Datanа, Factory 5, GlobalTruck, «ГеомирАгро», Цифровая платформа «КАМАЗ», «Медси», «Самолёт», «Сибур», «Северсталь Менеджмент», РЖД, «Русагро Технологии» и «Уралхим». Таким образом, общее число подписантов кодекса достигло 113. Кодекс разработан и совершенствуется на площадке Альянса в сфере ИИ совместно с представителями академического сообщества при поддержке Минэкономразвития РФ и Аналитического центра при правительстве РФ.

Также был анонсирован старт первого в стране исследования современной российской системы подготовки специалистов в области науки о данных и машинного обучения (DS/ML), которое проведет альянс. По результатам опроса работодателей и студентов, а также данных по университетам из открытых источников эксперты альянса составят публичный рейтинг вузов. Кроме того, будет создан первый в России центр стандартизации и оценки эффективности моделей машинного обучения (ML), что позволит сделать единую библиотеку эталонных метрик и бенчмарков ML-моделей.

Отдельный тематический стрим с участием ученых был посвящен использованию ИИ в медицине для совершенствования системы здравоохранения, повышения точности постановки диагноза, разработки новых лекарств и других задач. Также обсуждалось применение ИИ в промышленности, транспорте, логистике, биоинформатике, экономике, мультимедиа, переводе, рекомендательных системах и так далее.

В ключевой дискуссии «Технологии искусственного интеллекта для обеспечения экономического роста» принял участие президент России Владимир Путин. Модерировал беседу президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

По мнению Германа Грефа, главный тренд этого года — кастомизация, или очень простое применение промышленного искусственного интеллекта. ИИ стал технологией, которая очень доступна даже в небольших компаниях. В России в последние два года сделан серьезный шаг вперед — и на уровне регионов, и на уровне правительства РФ.

Как отметил Владимир Путин, по многим направлениям российские разработки в сфере ИИ занимают лидирующие позиции в мире. В частности, в сфере цифровизации госуслуг Россия входит в топ-10 лучших стран мира. При этом значение прорывов в ИИ колоссально: от их результатов зависит суверенитет страны, ее безопасность и состоятельность, способность решать задачи промышленного, социального и экономического развития. Президент РФ поблагодарил Сбер, который взял на себя ответственность за координацию работы в этой сфере.

Фундамент для стремительного развития ИИ заложен, подчеркнул Владимир Путин, однако теперь необходимо обеспечить массовое внедрение ИИ и принимать решения на основе данных. Президент РФ поручил внести изменения в нормативные акты, чтобы снять существующие барьеры и максимально ускорить разработку, апробацию и промышленное внедрение перспективных технологий ИИ в различных областях экономики и социальной сферы.

Затем дискуссии ученые презентовали свои разработки в сфере ИИ, а представители бизнеса, социальной сферы и государства прокомментировали, как они уже применяют их в работе. В медицине, например, речь идёт о постановке диагноза на основе анализа медицинских изображений и огромного массива текстовых данных — по сути, это переход к персонализированной медицине. Обучение с подкреплением позволяет безопасно обучать беспилотный транспорт в виртуальной среде. Автоматизация сокращает срок обучения моделей ИИ до нескольких дней. Новые перспективные методы также снижают время обучения моделей на суперкомпьютерах, уменьшают расход энергии и углеродный след ИИ. Более того, технологии позволяют моделировать совершенно новые, не существующие в природе материалы с улучшенными свойствами.

В завершение дискуссии Владимир Путин поблагодарил за работу всех, кто развивает это перспективное направление. Он подчеркнул, что от успехов в этой сфере будет зависеть успех страны в целом.

Также в ходе AI Journey Владимир Путин посетил выставку лучших ИИ-решений Сбера и других отечественных разработчиков. Они помогают прогнозировать урожайность, собирать технику на конвейере (робот-манипулятор), диагностировать заболевания на ранней стадии, контролировать ход работ или состояние объектов по анализу спутниковых снимков, выявлять дипфейки. А модель FusionBrain, которая содержит 600 млрд параметров, даже обладает зачатками сильного ИИ и может решать более тысячи различных задач в 7 модальностях.