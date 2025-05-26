Компании из США, в отличие от европейских, никогда не отказывали в обслуживании медоборудования - Путин

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские компании, в отличие от европейских, никогда не отказывали в поставках и обслуживании медицинского оборудования в РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями российских деловых кругов.

«К сожалению, когда начали происходить известные события, некоторые западные компании начали отказывать нам не только в поставках оборудования, но даже в обслуживании этого оборудования медицинского. Кстати говоря, американские компании не отказывали, они поставляли, обслуживали все вот эти годы, без всяких сбоев. А европейские — многие соскочили», — сказал он.