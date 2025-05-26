0
0
2
НОВОСТИ

Компании из США, в отличие от европейских, никогда не отказывали в обслуживании медоборудования - Путин

18:00 26.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские компании, в отличие от европейских, никогда не отказывали в поставках и обслуживании медицинского оборудования в РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями российских деловых кругов.

«К сожалению, когда начали происходить известные события, некоторые западные компании начали отказывать нам не только в поставках оборудования, но даже в обслуживании этого оборудования медицинского. Кстати говоря, американские компании не отказывали, они поставляли, обслуживали все вот эти годы, без всяких сбоев. А европейские — многие соскочили», — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:00 26.05.2025
ХАМАС принял предложение Уиткоффа о прекращении боевых действий с Израилем
0
177
15:35 26.05.2025
Мишустин заявил, что спутниковый Интернет должен быть доступен повсеместно через два года
0
282
14:47 26.05.2025
Сбер признан самым инновационным банком РФ
0
279
14:30 26.05.2025
Восстановления Белгородской области после атак ВСУ оценивается в 157 млрд руб
0
299
14:20 26.05.2025
Для спасения родственника от мобилизации женщина «заминировала» военкомат Одесской области
0
333
14:10 26.05.2025
При бегстве из Сумской области ВСУ бросали раненых и убитых - МО РФ
0
363
13:30 26.05.2025
Польша открыто признает, что хочет заработать на восстановлении Украины
0
332
13:20 26.05.2025
В Швейцарии более 32 тыс. украинцев лишились статуса беженцев
0
655
12:25 26.05.2025
Если США вдруг выйдут из переговоров, Иран не умрет от голода - президент
0
407
12:10 26.05.2025
У здания Национального собрания Франции началась акция протеста фермеров
0
421

Возврат к списку