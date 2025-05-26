Судебный запрет на депортацию нелегальных мигрантов в Южный Судан нанесет ущерб внешней политике США - Рубио

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Постановление федерального судьи, запрещающее администрации президента США Дональда Трампа депортировать нелегальных мигрантов в Южный Судан, нанесет «значительный и непоправимый ущерб внешней политике Соединенных Штатов». Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио.





Как сообщает портал Breitbart News, такие слова содержатся в официальных письменных показаниях Рубио в федеральном окружном суде штата Массачусетс, который на этой неделе постановил вернуть в США депортированных 21 мая в Южный Судан восемь нелегальных мигрантов. Речь идет о двух гражданах Мьянмы, двух кубинцах, выходцах из Вьетнама, Лаоса, Мексики и Южного Судана. Как отмечает портал, они обвиняются в совершении тяжких преступлений, в частности, убийстве и изнасиловании. Родные страны отказываются принимать этих людей обратно. Трамп после прихода к власти 20 января неоднократно высказывался за ужесточение миграционной политики.