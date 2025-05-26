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Украина получила от Нидерландов последние истребители F-16 из обещанной партии

20:20 26.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нидерланды направили Украине последние из обещанной партии истребителей F-16. Об этом говорится в заявлении министерства обороны королевства.

В нем отмечается, что самолеты покинули авиабазу Волкел в провинции Северный Брабант и вылетели в Бельгию, где будет происходить подготовка к их передаче Украине. Вся партия состояла из 24 истребителей. На авиабазе в момент отправки F-16 присутствовал глава Минобороны королевства Рубен Брекелманс.

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