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На 35% территории РФ еще лежит снег - Вильфанд

09:20 27.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Всего на 35% территории России к текущему моменту лежит снег, что способствует увеличению числа регионов с высокой пожароопасностью. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Примерно 35% территории России сейчас занято снегом. Очень прогрессирует Дальний Восток, растаяло уже 75-80% покрова. В Сибири еще нет, есть районы, где лежит 20-30 см снега. А в центральных районах Сибири, где осталось 1-2 см, там тоже снег будет сходить в ближайшее время», — сказал он.

Метеоролог уточнил, что на европейской территории снегом занят только северо-восток региона. На Урале, за исключением юга, снега нет.

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