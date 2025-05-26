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Путин согласился, что надо «душить» зарубежные IT-сервисы, которые заявили, но не до конца ушли с рынка РФ

18:45 26.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Надо «душить» иностранные IT-сервисы, которые заявили об уходе, но сами не до конца покинули российский рынок и продолжают получать здесь прибыль. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями предпринимательских кругов.

«Надо их душить. Согласен полностью. Говорю без всякого стеснения, потому что они нас пытаются душить. Надо отвечать им взаимностью, вот и все!» — сказал Путин.

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