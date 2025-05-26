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НОВОСТИ

Москва и Нью-Дели ведут переговоры о выпуске ракет BrahMos-NG на новом заводе в Индии

19:08 26.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индия и Россия проводят переговоры о масштабном производстве усовершенствованной версии крылатых сверхзвуковых ракет BrahMos на новом индийском предприятии на севере республики. Об этом сообщает издание Indian Defense News. «Сотрудничество двух стран в выпуске усовершенствованных ракет BrahMos-NG знаменует значительное расширение индийско-российского оборонного партнерства в создании новейших технологий», – подчеркивает издание. BrahMos разработана российским НПО машиностроения и Организацией оборонных исследований и разработок (Defence Research & Development Organisation) Минобороны Индии. В 1995 году для производства ракеты создано совместное предприятие BrahMos Aerospace. Сейчас ракета выпускается в вариантах сухопутного, морского и воздушного базирования.

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