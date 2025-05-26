Москва и Нью-Дели ведут переговоры о выпуске ракет BrahMos-NG на новом заводе в Индии
19:08 26.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
НОВОСТИ
- 19:30 26.05.2025
- Судебный запрет на депортацию нелегальных мигрантов в Южный Судан нанесет ущерб внешней политике США - Рубио
- 18:45 26.05.2025
- Путин согласился, что надо «душить» зарубежные IT-сервисы, которые заявили, но не до конца ушли с рынка РФ
- 18:00 26.05.2025
- Компании из США, в отличие от европейских, никогда не отказывали в обслуживании медоборудования - Путин
- 17:00 26.05.2025
- ХАМАС принял предложение Уиткоффа о прекращении боевых действий с Израилем
- 15:35 26.05.2025
- Мишустин заявил, что спутниковый Интернет должен быть доступен повсеместно через два года
- 14:47 26.05.2025
- Сбер признан самым инновационным банком РФ
- 14:30 26.05.2025
- Восстановления Белгородской области после атак ВСУ оценивается в 157 млрд руб
- 14:20 26.05.2025
- Для спасения родственника от мобилизации женщина «заминировала» военкомат Одесской области
- 14:10 26.05.2025
- При бегстве из Сумской области ВСУ бросали раненых и убитых - МО РФ
- 13:30 26.05.2025
- Польша открыто признает, что хочет заработать на восстановлении Украины
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать