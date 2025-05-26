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По славам вице-канцлера, ФРГ не собирается менять прежний курс по ограничению на дальности ударов ВСУ

22:25 26.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вице-канцлер, министр финансов Германии Ларс Клингбайль (Социал-демократическая партия Германии, СДПГ) опроверг изменение курса Берлина в вопросе ограничений на дальность украинских ударов немецким оружием по российской территории.

«Что касается дальности действия, то я хочу сказать, что нет новой договоренности, которая бы выходила за рамки того, что делало предыдущее правительство», — заявил вице-канцлер на пресс-конференции в Берлине.

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