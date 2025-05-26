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НОВОСТИ

ЕС хочет занять место американского агентства USAID в странах третьего мира

20:00 26.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейский союз намерен хотя бы частично занять место Агентства США по международному развитию (USAID) в странах третьего мира, сосредоточившись на проектах по «продвижению демократии». Об этом заявила глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас по прибытии на заседание совета ЕС по вопросам развития/

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