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Fox News: Власти США продвигают два «безумных политических курса»

21:10 27.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден и его администрация намеренно затягивают конфликт на Украине, чтобы поднять цены на энергоносители и получить от этого выгоду. Такое мнение выразил ведущий телеканала «Фокс ньюс» Такер Карлсон в своей передаче.

По его словам, американские власти продвигают два «безумных политических курса»: поддержку конфликта на Украине и борьбу с глобальным потеплением. «Они оба были разработаны, чтобы увеличить энергетические издержки, дать больше рычагов для контроля людям, находящимся у власти, и обогатить их доноров», — сказал он.

Как считает Карлсон, подобная политика Байдена и его администрации приведет к обнищанию американского населения. «Мы уже выдели, что высокие цены на энергию разрушают нашу экономику быстрее чем ковидные локдауны. Люди обнищают, а некоторые умрут. Это не предположение», — отметил ведущий.

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