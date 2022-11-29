В Минобороны Австрии считают, что без внешней помощи Украина через несколько недель погрузится в темноту
09:32 28.11.2022 Источник: Lenta.ru
Стратег министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер заявил, что Украине грозит полный блэкаут через несколько недель в случае, если Запад перестанет помогать Киеву. Своим прогнозом он поделился в интервью ZDF.
"Если здесь не будет развернута мощная противовоздушная оборона, Украина через несколько недель погрузится в полную темноту", сообщил он.
По словам полковника, Киев оказался уязвим к ударам по инфраструктуре из-за уничижения Вооруженными силами России (ВС РФ) трети систем ПВО. При этом Запад недооценил возможности Москвы.
Военный также признал, что из-за большой территории Украины и множества объектов инфраструктуры, которые нужно защищать, почти невозможно «что-либо с этим сделать». Lenta.Ru
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