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НОВОСТИ

В Минобороны Австрии считают, что без внешней помощи Украина через несколько недель погрузится в темноту

09:32 28.11.2022 Источник: Lenta.ru

Стратег министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер заявил, что Украине грозит полный блэкаут через несколько недель в случае, если Запад перестанет помогать Киеву. Своим прогнозом он поделился в интервью ZDF.

"Если здесь не будет развернута мощная противовоздушная оборона, Украина через несколько недель погрузится в полную темноту", сообщил он.

По словам полковника, Киев оказался уязвим к ударам по инфраструктуре из-за уничижения Вооруженными силами России (ВС РФ) трети систем ПВО. При этом Запад недооценил возможности Москвы.

Военный также признал, что из-за большой территории Украины и множества объектов инфраструктуры, которые нужно защищать, почти невозможно «что-либо с этим сделать».  Lenta.Ru

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