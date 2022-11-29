ФРГ хотела бы, чтобы ее ракеты Patriot оставались в системе обороны НАТО

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство обороны ФРГ хотело бы, чтобы предложенные ранее Польше системы Patriot («Пэтриот») оставались на территории НАТО, поскольку это является вкладом Берлина в коллективную оборону альянса. Об этом заявил в понедельник представитель германского Минобороны Арне Коллац, комментируя встречное предложение Варшавы направить эти системы на Украину.

«Patriot является составной частью системы воздушной обороны НАТО. Это наш вклад», — сказал он. «Именно поэтому есть большой интерес сохранить эти ракеты в системе НАТО», — добавил представитель ведомства.

На прошлой неделе министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт сообщила изданию «Рейнише пост», что Германия предлагает Польше поддержку в обеспечении безопасности, в том числе с помощью батарей «Пэтриот». Ее польский коллега Мариуш Блащак после этого написал в «Твиттере», что Варшава дала положительный ответ. Затем он предложил передать системы Украине и разместить их на западной границе этой страны.

После этого журнал «Шпигель» сообщил, что министр обороны Германии отвергла встречное предложение Варшавы. Она напомнила, что власти ФРГ не собираются отправлять Киеву вооружения без тесных консультаций с партнерами. Такие решения могут приниматься лишь коллегиально, отмечали в Берлине.