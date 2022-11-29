Поставки электроэнергии из России в Китай за 10 месяцев 2022 года выросли на треть

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объем экспорта электроэнергии из России в Китай по итогам 10 месяцев 2022 года увеличился на 33% и составил почти 4 млрд кВт ч. Об этом в ходе Российско-китайского энергетического бизнес-форума сообщил глава «Роснефти» Игорь Сечин.

«В этом году в условиях аномальной жары и энергодефицита по просьбе китайской стороны компания „Интер РАО“ нарастила поставки электроэнергии из России в Китай. За январь–октябрь поставки увеличились на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили почти 4 млрд кВт ч», — отметил Сечин.