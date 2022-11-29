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Военкор объяснил создание базы призывников

14:00 29.11.2022 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Военкор объяснил создание единой базы призывников: при опасности должны прийти на помощь родине. Кроме того, нужен реестр мобилизованных для быстрого получения информации о местонахождении, состоянии военнослужащего. Об этом сказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» Александр Сладков.

«Есть указ Владимира Путина о создании единой базы призывников. К примеру, кто-то не попал в резерв по каким-либо случаям: человек годен, нет брони, но не попал по частичной мобилизации. Поэтому создаётся информационный фонд, чтобы в случае большой опасности мы все пошли на помощь родине. Нужна база мобилизованных, где и кто служит, кто получил ранение и находится на лечении, кто-то пропал без вести, кто-то долгое время не звонит родственникам из-за отсутствия связи».

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