Военкор объяснил создание базы призывников
14:00 29.11.2022 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Военкор объяснил создание единой базы призывников: при опасности должны прийти на помощь родине. Кроме того, нужен реестр мобилизованных для быстрого получения информации о местонахождении, состоянии военнослужащего. Об этом сказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» Александр Сладков.
«Есть указ Владимира Путина о создании единой базы призывников. К примеру, кто-то не попал в резерв по каким-либо случаям: человек годен, нет брони, но не попал по частичной мобилизации. Поэтому создаётся информационный фонд, чтобы в случае большой опасности мы все пошли на помощь родине. Нужна база мобилизованных, где и кто служит, кто получил ранение и находится на лечении, кто-то пропал без вести, кто-то долгое время не звонит родственникам из-за отсутствия связи».
Новости
- 22:00 29.11.2022
- Республиканцы США не допустят неограниченного финансирования Киева — лидер фракции
- 21:20 29.11.2022
- Кабмин РФ запретил вывозить в недружественные страны ряд товаров двойного назначения
- 20:40 29.11.2022
- НАТО должно покаяться и быть распущено как преступное образование — Медведев
- 20:00 29.11.2022
- Венгрия по-прежнему выступает против созыва Комиссии Украина-НАТО — Сийярто
- 19:20 29.11.2022
- Американцы не считают конфликт на Украине приоритетом во внешней политике страны — опрос
- 18:40 29.11.2022
- УПЦ запретили во Львовской области
- 18:00 29.11.2022
- Польша не планирует передавать Киеву батареи Patriot, которые получит из США — премьер
- 17:58 29.11.2022
- Сбер посадил более 500 гектаров саженцев в ходе акции «Сохраним лес» в 2022 году
- 17:32 29.11.2022
- Министр обороны Украины заявил о прибытии французских РСЗО в страну
- 17:12 29.11.2022
- Сокращение ненефтегазовых доходов бюджета РФ составило около 4% — Силуанов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать