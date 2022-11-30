Число россиян, прибывших из Мексики в США, возросло за год в 46 раз — СМИ

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 21 тысячи россиян прибыли в США через южную границу из Мексики с 1 октября 2021 года по 30 сентября 2022 года, что примерно в 46 раз больше, чем с 1 октября 2020 года по 30 сентября 2021 года. Об этом сообщила во вторник газета «Нью-Йорк таймс» со ссылкой на данные американской пограничной службы.

За период с 1 октября 2020 года по 30 сентября 2021 года в Соединенные Штаты из Мексики перебрались всего 467 граждан РФ. Однако только в октябре 2022 года через границу с Мексикой в США прибыли уже 3 879 таких лиц, отметило издание.